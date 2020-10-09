Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09
Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.
И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans вот здесь:
Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:39
Искатель
Идея как всегда в своем репертуаре
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44
В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03
Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
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