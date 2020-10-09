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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1868186918701871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29

  Vorlon написав:
  antey718 написав:Пришел кешбек по КБО, но что-то транзакция за 30 число неокешбечена. Идея теперь выплачивает КБ по дате проводки?

Предавторизация наверное?


Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09

  STIGA написав:Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...

Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.

И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans вот здесь:

КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.

Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:39

Искатель
Идея как всегда в своем репертуаре :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44

В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03

  miltador написав:В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )

Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 07:38

Re: Идея Банк

  Искатель написав:вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).


В мене також пару раз були подібні ситуації. Таке враження, що в ідеї або вручну проводять, або крутий ШІ прораховує як дати клієнтам поменше. Сумарні кешбеки від ідеї 300 тис. грн. на місяць, тобто не така вже і велика к-ть може щось насвинячити.
Мене потішило, що за білет на бусфорі з КБО кешбек капнув.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32

  klug написав:Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.

Але ж з вересня зменшили жирність сала на 0,5% чи не так? :wink:
Тому думати треба нам.

***
Ідеї потрібно ~3 дні на проводку, тому для себе взяв за правило робити перерву між оплатою і погашенням СЕПом (по КБО ліміту не вистачає) не менше трьох днів.
KVV
 
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