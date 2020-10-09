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Идея Банк
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29
Vorlon написав: antey718 написав:
Пришел кешбек по КБО, но что-то транзакция за 30 число неокешбечена. Идея теперь выплачивает КБ по дате проводки?
Предавторизация наверное?
Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
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antey718
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09
STIGA написав:
Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...
Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.
И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans
вот здесь
:
КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.
Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans
, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
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Искатель
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44
В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03
miltador написав:
В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 10 жов, 2020 07:38
Искатель написав:
вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
В мене також пару раз були подібні ситуації. Таке враження, що в ідеї або вручну проводять, або крутий ШІ прораховує як дати клієнтам поменше. Сумарні кешбеки від ідеї 300 тис. грн. на місяць, тобто не така вже і велика к-ть може щось насвинячити.
Мене потішило, що за білет на бусфорі з КБО кешбек капнув.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32
klug написав:
Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Але ж з вересня зменшили жирність сала на 0,5% чи не так?
Тому думати треба нам.
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Ідеї потрібно ~3 дні на проводку, тому для себе взяв за правило робити перерву між оплатою і погашенням СЕПом (по КБО ліміту не вистачає) не менше трьох днів.
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KVV
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