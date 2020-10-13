Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09
Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.
И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans вот здесь:
Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:39
Искатель
Идея как всегда в своем репертуаре
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44
В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03
Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 жов, 2020 07:38
Re: Идея Банк
В мене також пару раз були подібні ситуації. Таке враження, що в ідеї або вручну проводять, або крутий ШІ прораховує як дати клієнтам поменше. Сумарні кешбеки від ідеї 300 тис. грн. на місяць, тобто не така вже і велика к-ть може щось насвинячити.
Мене потішило, що за білет на бусфорі з КБО кешбек капнув.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32
Але ж з вересня зменшили жирність сала на 0,5% чи не так?
Тому думати треба нам.
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Ідеї потрібно ~3 дні на проводку, тому для себе взяв за правило робити перерву між оплатою і погашенням СЕПом (по КБО ліміту не вистачає) не менше трьох днів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:31
Re: Идея Банк
Получил о.карту: лимит налили сколько просил (10К), никому не звонили, ничего не спрашивали, курьер приехал на следующий день после заказа, карта активировалась через несколько часов после получения, смс с лимитом не было - перезвонили сами из банка, проинформировали, что лимит согласован и картой можно уже пользоваться. В приложении КБ активировался, не слетает. 3дс изначально не был подключен, несколько оплат прошли без него, подключился сам на третий день (на ГЛ не звонил).
Нашёл на сайте Идеи пдф-ку по КБ
1. Исходя из:
Правильно ли я понимаю, что за убер/уклон и покупку ж/д-билетов на сайте УЗ кешбека не будет? Также и при оплате налогов/сборов через портмоне/изипей/ликпей? Или?
2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?
3. Как правильно пополнять карту, если к/лимит уже весь выбран (про лимит КБ в 500 грн/мес в курсе)? Если в небанковский день сделать пополнение внутри приложения через мастерпасс, и тут же трату онлайн - она проведётся как за кредитные/свои или вообще можно влететь на овер?
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