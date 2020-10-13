RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1868186918701871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29

  Vorlon написав:
  antey718 написав:Пришел кешбек по КБО, но что-то транзакция за 30 число неокешбечена. Идея теперь выплачивает КБ по дате проводки?

Предавторизация наверное?


Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
antey718
 
Повідомлень: 533
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09

  STIGA написав:Коллеги, кто на практике уменьшал лимит по КБО? Как долго банка его уменьшает?
Горячка точно не знает, сказали "с потолка" до 30 дней...

Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.

И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans вот здесь:

КБ хоть и проходит по дате операции, но за кредитные или за свои определяется на момент проводки. То есть, если за день-два, а то и три до РД были операции, а в последний день погасить в 0, когда эти операции еще не проведены, то КБ будет за свои поскольку на момент проводки счет будет в плюсе.

Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
Искатель
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 22.02.16
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:39

Искатель
Идея как всегда в своем репертуаре :(
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44

В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 08.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03

  miltador написав:В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )

Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 18.08.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 07:38

Re: Идея Банк

  Искатель написав:вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).


В мене також пару раз були подібні ситуації. Таке враження, що в ідеї або вручну проводять, або крутий ШІ прораховує як дати клієнтам поменше. Сумарні кешбеки від ідеї 300 тис. грн. на місяць, тобто не така вже і велика к-ть може щось насвинячити.
Мене потішило, що за білет на бусфорі з КБО кешбек капнув.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3729
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32

  klug написав:Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.

Але ж з вересня зменшили жирність сала на 0,5% чи не так? :wink:
Тому думати треба нам.

***
Ідеї потрібно ~3 дні на проводку, тому для себе взяв за правило робити перерву між оплатою і погашенням СЕПом (по КБО ліміту не вистачає) не менше трьох днів.
KVV
 
Повідомлень: 548
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:31

Re: Идея Банк

Получил о.карту: лимит налили сколько просил (10К), никому не звонили, ничего не спрашивали, курьер приехал на следующий день после заказа, карта активировалась через несколько часов после получения, смс с лимитом не было - перезвонили сами из банка, проинформировали, что лимит согласован и картой можно уже пользоваться. В приложении КБ активировался, не слетает. 3дс изначально не был подключен, несколько оплат прошли без него, подключился сам на третий день (на ГЛ не звонил).

Нашёл на сайте Идеи пдф-ку по КБ https://bit.ly/3iSJNZP , разбираюсь. Есть пару вопросов:

1. Исходя из:
5% 2% Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім
операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Правильно ли я понимаю, что за убер/уклон и покупку ж/д-билетов на сайте УЗ кешбека не будет? Также и при оплате налогов/сборов через портмоне/изипей/ликпей? Или?

2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?

3. Как правильно пополнять карту, если к/лимит уже весь выбран (про лимит КБ в 500 грн/мес в курсе)? Если в небанковский день сделать пополнение внутри приложения через мастерпасс, и тут же трату онлайн - она проведётся как за кредитные/свои или вообще можно влететь на овер?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 22.06.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:58

dr_morgenstern
1. Не было возможности проверить на практике, но если верить списку MCC, то на Uber (4121), Уклон (4121) и Укрзалізницю (4112) кешбэк должен быть. За остальное маловероятно.

2. За Розетку (продавец был именно Розетка) получал КБ, Сильпо не пробовал.

3. По опыту пополнение через Masterpass проходит тем же днем или на следующий
день, в то время как оплата проводится через 2-3 дня. Соответственно, при пополнении перед оплатой риск попасть на технический овердрафт низкий. На оплату за свои можно попасть и я попадал - гасил в 0, но не учел, что еще не все оплаты были проведены, в итоге на момент списания на карте был + и последние оплаты провелись за свои.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:21

А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
Vorlon
 
Повідомлень: 9208
З нами з: 14.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1868186918701871
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, pavyak, Sergion і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9017, 9018, 9019
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90187 10623445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 13:05
J
А-Банк 1 ... 1727, 1728, 1729
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17288 2416464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 13:02
clientage
ОТП БАНК 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6538 1472148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 07:39
Dimaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90188)
14.10.2020 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.