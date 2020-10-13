Нет обычная пополняха телефона была, раньше окешбечивалась, может за пополнение телефона больше не начисляют, хз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:29
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09
Я написал заявление примерно в 15:00-15:30. В районе 17-18 часов проверил: уже уменьшили.
И чтобы два раза не писать. Сегодня упал кэшбэк. Опять в упор не понимаю, почему на 3 грн меньше, чем по моим расчетам. И тут прочитал то, что написал ingtrans вот здесь:
Я залез в O.bank на телефоне - и вижу: операция за 26.09. провелась 29.09. Причем! Провелась после того, как сделалось зачисление средств. И вышло, что она прошла "за свои", как и описывал ingtrans, за что ему респект и + в карму (и в сообщении).
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:39
Искатель
Идея как всегда в своем репертуаре
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44
В цей раз претензій до нарахування кешбеку не маю, розраховував на максимум - максимум і отримав )
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:03
Аналогічно, бо цього разу свинячив, замість того, щоб просто шопитись. Думай, Ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 жов, 2020 07:38
Re: Идея Банк
В мене також пару раз були подібні ситуації. Таке враження, що в ідеї або вручну проводять, або крутий ШІ прораховує як дати клієнтам поменше. Сумарні кешбеки від ідеї 300 тис. грн. на місяць, тобто не така вже і велика к-ть може щось насвинячити.
Мене потішило, що за білет на бусфорі з КБО кешбек капнув.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:32
Але ж з вересня зменшили жирність сала на 0,5% чи не так?
Тому думати треба нам.
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Ідеї потрібно ~3 дні на проводку, тому для себе взяв за правило робити перерву між оплатою і погашенням СЕПом (по КБО ліміту не вистачає) не менше трьох днів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:31
Re: Идея Банк
Получил о.карту: лимит налили сколько просил (10К), никому не звонили, ничего не спрашивали, курьер приехал на следующий день после заказа, карта активировалась через несколько часов после получения, смс с лимитом не было - перезвонили сами из банка, проинформировали, что лимит согласован и картой можно уже пользоваться. В приложении КБ активировался, не слетает. 3дс изначально не был подключен, несколько оплат прошли без него, подключился сам на третий день (на ГЛ не звонил).
Нашёл на сайте Идеи пдф-ку по КБ
1. Исходя из:
Правильно ли я понимаю, что за убер/уклон и покупку ж/д-билетов на сайте УЗ кешбека не будет? Также и при оплате налогов/сборов через портмоне/изипей/ликпей? Или?
2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?
3. Как правильно пополнять карту, если к/лимит уже весь выбран (про лимит КБ в 500 грн/мес в курсе)? Если в небанковский день сделать пополнение внутри приложения через мастерпасс, и тут же трату онлайн - она проведётся как за кредитные/свои или вообще можно влететь на овер?
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:58
dr_morgenstern
1. Не было возможности проверить на практике, но если верить списку MCC, то на Uber (4121), Уклон (4121) и Укрзалізницю (4112) кешбэк должен быть. За остальное маловероятно.
2. За Розетку (продавец был именно Розетка) получал КБ, Сильпо не пробовал.
3. По опыту пополнение через Masterpass проходит тем же днем или на следующий
день, в то время как оплата проводится через 2-3 дня. Соответственно, при пополнении перед оплатой риск попасть на технический овердрафт низкий. На оплату за свои можно попасть и я попадал - гасил в 0, но не учел, что еще не все оплаты были проведены, в итоге на момент списания на карте был + и последние оплаты провелись за свои.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:21
А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
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