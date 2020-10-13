Додано: Сер 14 жов, 2020 11:31

5% 2% Операції розрахунку за товари та послуги, в мережі Інтернет (окрім

операцій сплати комунальних послуг, поштових послуг, транспорт та паркування)

Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Получил о.карту: лимит налили сколько просил (10К), никому не звонили, ничего не спрашивали, курьер приехал на следующий день после заказа, карта активировалась через несколько часов после получения, смс с лимитом не было - перезвонили сами из банка, проинформировали, что лимит согласован и картой можно уже пользоваться. В приложении КБ активировался, не слетает. 3дс изначально не был подключен, несколько оплат прошли без него, подключился сам на третий день (на ГЛ не звонил).Нашёл на сайте Идеи пдф-ку по КБ, разбираюсь. Есть пару вопросов:1. Исходя из:Правильно ли я понимаю, что за убер/уклон и покупку ж/д-билетов на сайте УЗ кешбека не будет? Также и при оплате налогов/сборов через портмоне/изипей/ликпей? Или?2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?3. Как правильно пополнять карту, если к/лимит уже весь выбран (про лимит КБ в 500 грн/мес в курсе)? Если в небанковский день сделать пополнение внутри приложения через мастерпасс, и тут же трату онлайн - она проведётся как за кредитные/свои или вообще можно влететь на овер?