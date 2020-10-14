ДаVorlon написав:А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:15
Re: Идея Банк
Да
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40
Re: Идея Банк
Сильпо через приложение КБ - есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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