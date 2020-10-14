|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:15
Vorlon написав:А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
Да
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:18
anis
Какой маразм
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9215
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40
dr_morgenstern написав:
2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?
Сильпо через приложение КБ - есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:10
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4894
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39
А того приліг ідейний ІБ? В мене РД - не мжу з ВК закрити борг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3735
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 18:03
Хорошо, но мало.
Что такое 4м для идейки ? Пыль...
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4810
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90235
|10628425
|
Чет 15 жов, 2020 18:08
ol_zy
|
|964
|137978
|
|
|2032
|637323
|
|