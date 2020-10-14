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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1869187018711872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:15

Re: Идея Банк

Vorlon написав:А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
Да
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:18

anis
Какой маразм :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40

Re: Идея Банк

  dr_morgenstern написав:2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?

Сильпо через приложение КБ - есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:10

«Ідея Банк» оштрафували на 4 млн через рекламу кредитів «під 0%»
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39



А того приліг ідейний ІБ? В мене РД - не мжу з ВК закрити борг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:03


Хорошо, но мало.
Что такое 4м для идейки ? Пыль...
mustbe
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