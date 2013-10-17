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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:15
Vorlon написав:А у всех через Masterpass в мобильном приложении можно пополнить только на целое число гривен без копеек?
Да
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anis
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:18
anis
Какой маразм
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Vorlon
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:40
dr_morgenstern написав:
2. При покупках в Розетке (предавторизация), Сильпо (через приложение) нет проблем с начислением КБ?
Сильпо через приложение КБ - есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:10
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39
А того приліг ідейний ІБ? В мене РД - не мжу з ВК закрити борг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 15 жов, 2020 18:03
Хорошо, но мало.
Что такое 4м для идейки ? Пыль...
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mustbe
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:29
mustbe написав:
Хорошо, но мало.
Что такое 4м для идейки ? Пыль...
Премія якогось ефективного менеджера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 21:28
Похоже, попал на MCC 6012 по одной операции по О.Карте. Здесь это вылет из грейса? Кто сталкивался по этой карте или может по другим картам Идеи?
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:14
ingtrans По поводу вылета из грейса не скажу. Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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