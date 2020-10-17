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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1870187118721873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:59

О карту можно заказать через отделение или только через приложение?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:06

  Фантом написав:ingtrans По поводу вылета из грейса не скажу. Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.

Я не стал ждать РД, погасил через Masterpass сегодня утром. В выписке пока ни погашения, ни комиссии нет, но по доступному остатку вижу, что 7 грн с копейками не хватает. Это примерно соответствует сумме, которая бы набежала в случае вылета из грейса на ту сумму, которая пошла по 6012.

UPD. Появилась строка в выписке - "Погашення строкових процентів" с теми самыми 7 грн с копейками.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 18 жов, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:14

  J написав:О карту можно заказать через отделение или только через приложение?

Вроде только через приложение.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:35

  J написав:
  Фантом написав:ingtrans , Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.

это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?

Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."
Зображення

От типа операции не зависит.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 18 жов, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:39

  Фантом написав:
  J написав:
  Фантом написав:ingtrans , Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.

это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?

Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."

У меня уже написали "Погашення строкових процентів", что, по сути, говорит о вылете из грейса. Отдельной комиссии как таковой за проведенную операцию нет. Разве что еще позже появится.
Зображення
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 18 жов, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:42

  ingtrans написав:
  Фантом написав:
  J написав:это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?

Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."

У меня уже написали "Погашення строкових процентів", что, по сути, говорит о вылете из грейса. Отдельной комиссии как таковой за проведенную операцию нет. Разве что еще позже появится.

Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:50

Re: Идея Банк

  Фантом написав:Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.

Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия.
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