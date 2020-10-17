Идея Банк
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:59
О карту можно заказать через отделение или только через приложение?
J
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:06
Фантом написав: ingtrans
По поводу вылета из грейса не скажу. Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.
Я не стал ждать РД, погасил через Masterpass сегодня утром. В выписке пока ни погашения, ни комиссии нет, но по доступному остатку вижу, что 7 грн с копейками не хватает. Это примерно соответствует сумме, которая бы набежала в случае вылета из грейса на ту сумму, которая пошла по 6012.
UPD. Появилась строка в выписке - "Погашення строкових процентів" с теми самыми 7 грн с копейками.
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ingtrans
в Нед 18 жов, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:14
J написав:
О карту можно заказать через отделение или только через приложение?
Вроде только через приложение.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:35
J написав: Фантом написав: ingtrans
, Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.
это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?
Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."
От типа операции не зависит.
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Фантом
в Нед 18 жов, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:39
Фантом написав: J написав: Фантом написав: ingtrans
, Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.
это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?
Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."
У меня уже написали "Погашення строкових процентів", что, по сути, говорит о вылете из грейса. Отдельной комиссии как таковой за проведенную операцию нет. Разве что еще позже появится.
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ingtrans
в Нед 18 жов, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:42
ingtrans написав: Фантом написав: J написав:
это как-то будет видно в приложении что сняли коммисию?
Да. После проводки, появится строчка "комісія за операцію MoneySend по картці..."
У меня уже написали "Погашення строкових процентів", что, по сути, говорит о вылете из грейса. Отдельной комиссии как таковой за проведенную операцию нет. Разве что еще позже появится.
Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.
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Фантом
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:50
Фантом написав:
Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.
Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия.
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ingtrans
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