Фантом написав:ingtrans По поводу вылета из грейса не скажу. Но комиссию Идея после проводки с Вас снимет.
Я не стал ждать РД, погасил через Masterpass сегодня утром. В выписке пока ни погашения, ни комиссии нет, но по доступному остатку вижу, что 7 грн с копейками не хватает. Это примерно соответствует сумме, которая бы набежала в случае вылета из грейса на ту сумму, которая пошла по 6012.
UPD. Появилась строка в выписке - "Погашення строкових процентів" с теми самыми 7 грн с копейками.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 18 жов, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом написав:Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.
Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия.
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Фантом написав:Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.
Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия.
П.С. Прошу прощение, перечитал Ваш первый пост. Речь идёт о карте О.банка, а я привёл в пример КБО. У них разные тарифы. У КБО за такие платежи в счёт кредитных денег снимается 4%+15грн, а у карты О.банка если в предыдущем месяце было торговых операций больше чем на 5000 грн. такие платежи не тарифицируются. Если меньше чем на 5000, тогда комиссия составит 0,5%. Так что всё впорядке.