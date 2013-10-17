Додано: Нед 18 жов, 2020 11:54

ingtrans написав: Фантом написав: Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило. Фиг его знает, может Вы успели загаситься, раньше проводки. А может Идея за год изменила тарифы. Я больше на 6012 не попадал, одного раза хватило.

Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия. Нет не успел загаситься. Сама операция была 11.10, проводка 15.10. Заметил только вчера вечером. Ранее были оплаты там же и они проходили как оплата, поэтому не ждал подвоха. У меня О.Карта, а в Вашем случае явно была другая карта с другими условиями, так что действительно сейчас могут быть отличия.

П.С. Прошу прощение, перечитал Ваш первый пост. Речь идёт о карте О.банка, а я привёл в пример КБО. У них разные тарифы. У КБО за такие платежи в счёт кредитных денег снимается 4%+15грн, а у карты О.банка если в предыдущем месяце было торговых операций больше чем на 5000 грн. такие платежи не тарифицируются. Если меньше чем на 5000, тогда комиссия составит 0,5%. Так что всё впорядке.