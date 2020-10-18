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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1871187218731874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:23

Re: Идея Банк

А як КБО відпрацьовує оплати АЗС по типу ОККО-Пей,кишмиш нараховується чітко як за онлайн і чи коректно рахує якщо заправка "до повного" з блокуванням великої суми і поверненням невикористаного???

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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Повідомлень: 659
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  #<1 ... 1871187218731874
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