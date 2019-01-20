|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:23
А як КБО відпрацьовує оплати АЗС по типу ОККО-Пей,кишмиш нараховується чітко як за онлайн і чи коректно рахує якщо заправка "до повного" з блокуванням великої суми і поверненням невикористаного???
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:44
t-step
В мене через O.Bank при оплаті через Okko-pay кешбек дає як за онлайн оплату. До повного ще не пробував.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 00:53
J написав:
заказать
Мені у відділені відмовили, сказали тільки через інтернет.
Додаток дуже глючний при подачі, разів зо 5 відправляв фотографії паспорта, поки прийняли. Після оформлення проблем з додатком немає.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 11:52
Пансер написав: J написав:
заказать
Мені у відділені відмовили, сказали тільки через інтернет.
Додаток дуже глючний при подачі, разів зо 5 відправляв фотографії паспорта, поки прийняли. Після оформлення проблем з додатком немає.
а что пишет додаток когда фотографии паспорта не приняты ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4966
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:05
J написав:
а что пишет додаток когда фотографии паспорта не приняты ?
Явно об этом НЕ сообщается.
Как-то случайно это заметил, уже не помню что нажимал. А то можно было бы ждать вечность
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12919
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7264 раз.
- Подякували: 3426 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:18
J
Перезваниваю, просят повторить фото.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2000
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:31
В старом ИБ по О-карте пишут:
Обязательный платеж: -0,01 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до 29.10.2020
Это глюк ? Можно игнорить ? Или таки занести копейку ? )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4824
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:49
mustbe написав:
В старом ИБ по О-карте пишут:
Обязательный платеж: -0,01 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до 29.10.2020
Это глюк ? Можно игнорить ? Или таки занести копейку ? )
Занести.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34796
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1745 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:07
Квесторе_поверніться написав:
Занести.
Вот не надо нести чушь
mustbe написав:
Или таки занести копейку ? )
А где там видно, что вы должны копейку? Явно же написано, что банк должен вам, что по факту означает, что платить ничего не нужно.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9249
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17348
|2424543
|
Вів 20 жов, 2020 16:24
serzh
|
|43720
|5297478
|
|
|165
|263748
|
Вів 20 жов, 2020 15:16
esaul
|