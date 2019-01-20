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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1872187318741875>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:23

Re: Идея Банк

А як КБО відпрацьовує оплати АЗС по типу ОККО-Пей,кишмиш нараховується чітко як за онлайн і чи коректно рахує якщо заправка "до повного" з блокуванням великої суми і поверненням невикористаного???

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:44

t-step
В мене через O.Bank при оплаті через Okko-pay кешбек дає як за онлайн оплату. До повного ще не пробував.
Пансер
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 00:53

Re: Идея Банк

  J написав:заказать

Мені у відділені відмовили, сказали тільки через інтернет.
Додаток дуже глючний при подачі, разів зо 5 відправляв фотографії паспорта, поки прийняли. Після оформлення проблем з додатком немає.
Пансер
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:52

  Пансер написав:
  J написав:заказать

Мені у відділені відмовили, сказали тільки через інтернет.
Додаток дуже глючний при подачі, разів зо 5 відправляв фотографії паспорта, поки прийняли. Після оформлення проблем з додатком немає.

а что пишет додаток когда фотографии паспорта не приняты ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:05

  J написав:а что пишет додаток когда фотографии паспорта не приняты ?

Явно об этом НЕ сообщается.
Как-то случайно это заметил, уже не помню что нажимал. А то можно было бы ждать вечность :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:18

J
Перезваниваю, просят повторить фото.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:31

В старом ИБ по О-карте пишут:
Обязательный платеж: -0,01 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до 29.10.2020

Это глюк ? Можно игнорить ? Или таки занести копейку ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:49

  mustbe написав:В старом ИБ по О-карте пишут:
Обязательный платеж: -0,01 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до 29.10.2020

Это глюк ? Можно игнорить ? Или таки занести копейку ? )

Занести.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:Занести.

Вот не надо нести чушь :(

  mustbe написав:Или таки занести копейку ? )

А где там видно, что вы должны копейку? Явно же написано, что банк должен вам, что по факту означает, что платить ничего не нужно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:50

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Занести.

Вот не надо нести чушь :(

Тоді зняти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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