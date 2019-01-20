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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1872187318741875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:22

  klug написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Занести.

Вот не надо нести чушь :(

Тоді зняти.

Яким макаром?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:25

таким макар-оном :)

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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:26

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар

Заніс би і відслідкував би реакцію банки...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34799
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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  #<1 ... 1872187318741875
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