Яким макаром?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:22
Яким макаром?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:23
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:25
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:26
Заніс би і відслідкував би реакцію банки...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:28
Най вас ukrprom2014 проконсультує. Для платежів на 0,01 грн у нього є спеціальна легенда.
Поштучно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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