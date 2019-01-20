RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1872187318741875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:22

  klug написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Занести.

Вот не надо нести чушь :(

Тоді зняти.

Яким макаром?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар
J
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:25

таким макар-оном :)

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9857
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:26

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар

Заніс би і відслідкував би реакцію банки...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:28

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

Най вас ukrprom2014 проконсультує. Для платежів на 0,01 грн у нього є спеціальна легенда.

  J написав:купить в магазине сахар

Поштучно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 18.08.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43

Re: Идея Банк

  klug написав:Поштучно.

Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32650
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2600 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1872187318741875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, melkh, sens, unlock, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 16, 17, 18
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
176 264152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 21:50
unlock
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4372, 4373, 4374
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43736 5298138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 21:49
V2
А-Банк 1 ... 1734, 1735, 1736
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17354 2424875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 21:36
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (177)
20.10.2020 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.