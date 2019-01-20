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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1873187418751876>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:22

  klug написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Занести.

Вот не надо нести чушь :(

Тоді зняти.

Яким макаром?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:25

таким макар-оном :)

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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:26

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

купить в магазине сахар

Заніс би і відслідкував би реакцію банки...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:28

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тоді зняти.

Яким макаром?

Най вас ukrprom2014 проконсультує. Для платежів на 0,01 грн у нього є спеціальна легенда.

  J написав:купить в магазине сахар

Поштучно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43

Re: Идея Банк

  klug написав:Поштучно.

Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:54

  clientage написав:
  klug написав:Поштучно.

Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн


а я нещодавно бачив як діти молодших класів купували по 1 штучці різних цукерок!!!

касирша була дуже недовольна. бо вага була майже нульова :)
і коди треба було шукати в грубезному записничку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:17

clientage
Аккурат перед Пасхой глобал24 глючил.
Я совместил приятное с полезным.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 2012
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:30

  ukrprom2014 написав:clientage
Аккурат перед Пасхой глобал24 глючил.
Я совместил приятное с полезным.
Шелуха лука + касса самообслуживания Сильпо = приятное с полезным.
20 операций по 2-3 копейки и натурпродукт-краска для яичек в комплекте :)

Тётя на выходе из зоны сильно нервничала? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:35

  ukrprom2014 написав:clientage
Аккурат перед Пасхой глобал24 глючил.
Я совместил приятное с полезным.
Шелуха лука + касса самообслуживания Сильпо = приятное с полезным.
20 операций по 2-3 копейки и натурпродукт-краска для яичек в комплекте :)

А как вы её взвесили? По-моему на весах Сильпо минимальный вес требует, чтобы был не менее 40 грамм
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