Иду поздно вечером, когда никаких теть нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
Re: Идея Банк
Иду поздно вечером, когда никаких теть нет
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Зараз переглядають цей форум: Adast, novichok, ol_zy, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|