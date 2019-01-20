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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1873187418751876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41

Re: Идея Банк

  clientage написав:Тётя на выходе из зоны сильно нервничала?

Иду поздно вечером, когда никаких теть нет :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53

Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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