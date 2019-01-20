Иду поздно вечером, когда никаких теть нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
Re: Идея Банк
Иду поздно вечером, когда никаких теть нет
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:47
Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
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