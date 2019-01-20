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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:47
Вкладчик1234 написав:
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
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velvet
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Додано: Сер 21 жов, 2020 02:04
clientage написав: klug написав:
Поштучно.
Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн
Вам ніби заборонено з корівками мати справу.
velvet написав:
Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
Маестро весь час на макаронах тренується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:05
Ідея анонсувала аукціон небаченої щедрості:https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno
Але тільки по запрошенню. Комусь вже прийшло запрошення взяти участь в акції?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:11
да то шутка от этих идей-отофф
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь" нижче
Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:13
clientage написав:
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь" нижче
Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься?
А якщо серйозно то 10 секунд в гуглі і я знайшов ці секретні умови
. Зараз почитаєм))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Чет 22 жов, 2020 11:21
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