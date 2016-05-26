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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1873187418751876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41

Re: Идея Банк

  clientage написав:Тётя на выходе из зоны сильно нервничала?

Иду поздно вечером, когда никаких теть нет :)
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  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53

Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:47

  Вкладчик1234 написав:Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть :)

Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 02:04

  clientage написав:
  klug написав:Поштучно.

Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн

Вам ніби заборонено з корівками мати справу.

  velvet написав:Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу

Маестро весь час на макаронах тренується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:05

Ідея анонсувала аукціон небаченої щедрості:
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno

Але тільки по запрошенню. Комусь вже прийшло запрошення взяти участь в акції? :-)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлень: 264
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:11

  miltador написав:Ідея анонсувала аукціон небаченої щедрості:
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno

Але тільки по запрошенню. Комусь вже прийшло запрошення взяти участь в акції? :-)

да то шутка от этих идей-отофф
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь" нижче

Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:13

  clientage написав:
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь" нижче

Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься? :lol: :lol:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А якщо серйозно то 10 секунд в гуглі і я знайшов ці секретні умови. Зараз почитаєм))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:04

  miltador написав:
  clientage написав:
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь" нижче

Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься? :lol: :lol:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А якщо серйозно то 10 секунд в гуглі і я знайшов ці секретні умови. Зараз почитаєм))

Провести на 2000 за 50 раз і 1000 грязними вертають взад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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