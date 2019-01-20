Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:53
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:47
Вкладчик1234 написав:
Я думал сахар поштучно - это рекорд.
Но наверно шелуха лука его бьёт
Так можно новые элементарные частицы открыть
Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Сер 21 жов, 2020 02:04
clientage написав: klug написав:
Поштучно.
Мне отказались продать 1 канХфету, только 3шт, ровно на 3грн
Вам ніби заборонено з корівками мати справу.
velvet написав:
Мне только интересно как он её взвесил.Судя по суммам чеков там вообще мизер шелухи был по весу
Маестро весь час на макаронах тренується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:05
Ідея анонсувала аукціон небаченої щедрості:
https://ideabank.ua/uk/news/akciya-maks ... -ce-realno
Але тільки по запрошенню. Комусь вже прийшло запрошення взяти участь в акції?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:11
да то шутка от этих идей-отофф
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь"
нижче
Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:13
clientage написав:
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь"
нижче
Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься?
А якщо серйозно то 10 секунд в гуглі і я знайшов ці
секретні умови
. Зараз почитаєм))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:04
miltador написав: clientage написав:
Детальніше умови акції – у файлі "Умови проведення акції_Cash-back_осінь"
нижче
Я не пойняфф куди там ще нижче!
Уже и под стол даж заглянул
Или нуна на 1й этаж спуститься?
А якщо серйозно то 10 секунд в гуглі і я знайшов ці
секретні умови
. Зараз почитаєм))
Провести на 2000 за 50 раз і 1000 грязними вертають взад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Квесторе_поверніться написав:
Провести на 2000 за 50 раз і 1000 грязними вертають взад.
Годная акция.
Жаль - не приглашают
mustbe
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:15
наверное для тех у кого карта на полке
Hack-Stock
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