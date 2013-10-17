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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:27
Re: Идея Банк
Акція для синіх карток
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:00
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:51
Re: Идея Банк
Всім привіт. Обзавівся вчора Card Blanche White (для кафе та азк). Як відключити страхівку (прошляпив цей момент), треба топати у відділення писати заяву?
Ще одне питання, sms інформування платне? Кред ліміт через який час можна пробувати підвищувати, наперед дякую за відповідь.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:54
А вы попали! Страх никак низзя отключить!
Можно попробовать в отд-и СРАЗУ (при получении) повторно оформить кредитку уже без страха, иногда лояльное отд-е это делает
СМС-инфо бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:37
Востаннє редагувалось Кочевник в П'ят 23 жов, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:30
Сорян, текст у вайбері інший. Хоча перекидає на сторінку акції
Підпис без реферальних посилань
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