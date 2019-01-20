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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:18
депозит доходный онлайн дата закрытия сегодня 24/10 - захожу что obank что в интернет банкинг когда нажимаю закрыть пишет Successfull
ps а в информации к нему написано
дата пролонгирования - 10/24/2020
24.04.2021 Дата закрытия депозита ЧТО ЭТО бред! пока минус банку, звонил в поддержку, пока по ощущениям очень тяжелое сняте тела депозита! ... жду ответа
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diplomnet
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:31
diplomnet
сегодня выходной, в некоторых банках, в Идее в том числе, закрытие депозита проводится только в рабочий день - тоесть раньше понедельника деньги на текущий счёт не попадут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:32
vitaliy_berdinskikh написав:diplomnet
сегодня выходной, в некоторых банках, в Идее в том числе, закрытие депозита проводится только в рабочий день - тоесть раньше понедельника деньги на текущий счёт не попадут.
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 жов, 2020 11:09
clientage написав:
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
В Идее это две разные операции если речь о срочном депозите. И они многих озадачивают: Разорвать и Закрыть. Первая ещё и лишит процентов или части (уже не помню, ушел из Идеи и лень искать договоры). Надо именно закрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 жов, 2020 11:20
vitaliy_berdinskikh написав: clientage написав:
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
В Идее это две разные операции если речь о срочном депозите. И они многих озадачивают: Разорвать и Закрыть. Первая ещё и лишит процентов или части (уже не помню, ушел из Идеи и лень искать договоры). Надо именно закрывать.
Если основной срок завершился, %% по нему начислены, то нихто никого ничего не лишит -- нуна все перепробовать: одно время это было снятие- кнопка активировалась на 3..5дн, потом сделали закрытие.
А вот как щас иДея фурычит она и сама не знает
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clientage
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