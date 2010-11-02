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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 09:18
депозит доходный онлайн дата закрытия сегодня 24/10 - захожу что obank что в интернет банкинг когда нажимаю закрыть пишет Successfull
ps а в информации к нему написано
дата пролонгирования - 10/24/2020
24.04.2021 Дата закрытия депозита ЧТО ЭТО бред! пока минус банку, звонил в поддержку, пока по ощущениям очень тяжелое сняте тела депозита! ... жду ответа
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diplomnet
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Додано: Суб 24 жов, 2020 09:31
diplomnet
сегодня выходной, в некоторых банках, в Идее в том числе, закрытие депозита проводится только в рабочий день - тоесть раньше понедельника деньги на текущий счёт не попадут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 жов, 2020 09:32
vitaliy_berdinskikh написав:diplomnet
сегодня выходной, в некоторых банках, в Идее в том числе, закрытие депозита проводится только в рабочий день - тоесть раньше понедельника деньги на текущий счёт не попадут.
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:09
clientage написав:
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
В Идее это две разные операции если речь о срочном депозите. И они многих озадачивают: Разорвать и Закрыть. Первая ещё и лишит процентов или части (уже не помню, ушел из Идеи и лень искать договоры). Надо именно закрывать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:20
vitaliy_berdinskikh написав: clientage написав:
Так закрывать и не нуна, нуна просто снять. А иДея закроет сама пустой депо.
В Идее это две разные операции если речь о срочном депозите. И они многих озадачивают: Разорвать и Закрыть. Первая ещё и лишит процентов или части (уже не помню, ушел из Идеи и лень искать договоры). Надо именно закрывать.
Если основной срок завершился, %% по нему начислены, то нихто никого ничего не лишит -- нуна все перепробовать: одно время это было снятие- кнопка активировалась на 3..5дн, потом сделали закрытие.
А вот как щас иДея фурычит она и сама не знает
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:07
Может кто-нибудь подсказать, где можно посмотреть задолженность в грейсе по о.карте?
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vpchelko
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:26
Если по о.карте оплата онлайн частично со своих, частично с кредитных - кешбек начисляется как положено, или по минималке?
vpchelko написав:
Может кто-нибудь подсказать, где можно посмотреть задолженность в грейсе по о.карте?
Тапнуть по карте, внизу - "детали", внизу - есть мин. платёж и грейс. Но это ж не моно, тут проводки не онлайн, и могут быть нюансы как по списанию, так и по зачислению, и распределению "свои-кредитные"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 28 жов, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:29
vpchelko написав:
Может кто-нибудь подсказать, где можно посмотреть задолженность в грейсе по о.карте?
В мобільному доадтку в деталях карти
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nickvp
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:24
Вкладчик1234 написав:
Тапнуть по карте, внизу - "детали", внизу - есть мин. платёж и грейс. Но это ж не моно, тут проводки не онлайн, и могут быть нюансы как по списанию, так и по зачислению, и распределению "свои-кредитные"
Я бы наверное не спрашивал, если бы не такая хрень:
Обязательный минимальный платеж: 28.37
Платеж для выполнения условий гашения льготного периода: 0
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vpchelko
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:27
vpchelko
Первые три месяца после открытия карты платится только ОМП - что непонятного?
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