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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1876187718781879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:24

Одна біда - те поле таке само глючне, як і решта бублик-банки. Минулого місяця після повного погашення почало відображати суму на наступний місяць. Зараз показує мені суму більшу, ніж була минулого тижня і ци при тому, що я загасив ще на третину. Тому те, що там бачите, краще самому з калькулятором перевірити або хоча б звірити з морозною лінією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4953
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 1876187718781879
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