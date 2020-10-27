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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:24
Одна біда - те поле таке само глючне, як і решта бублик-банки. Минулого місяця після повного погашення почало відображати суму на наступний місяць. Зараз показує мені суму більшу, ніж була минулого тижня і ци при тому, що я загасив ще на третину. Тому те, що там бачите, краще самому з калькулятором перевірити або хоча б звірити з морозною лінією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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