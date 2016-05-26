|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:24
Одна біда - те поле таке само глючне, як і решта бублик-банки. Минулого місяця після повного погашення почало відображати суму на наступний місяць. Зараз показує мені суму більшу, ніж була минулого тижня і ци при тому, що я загасив ще на третину. Тому те, що там бачите, краще самому з калькулятором перевірити або хоча б звірити з морозною лінією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:53
CARD BLANCHE WHITE
Пара вопросов:
1. Я верно понимаю, максимальный кешбек в мес. = 500 грн.?
2. Нужно сделать оплат на 3000 грн. в мес., чтобы не платить абонку (25) ?
3. От страховки можно отказаться при оформлении карты?
4. Никаких платных обязательных "доп.услуг" (по типу смс инфо и т.п.) нет?
5. Как пополнить ее без % за вход? По реквизитам с другого банка будет без комиссии?
6. День оформления карты будет считаться расчетным днем для погашения кредита (как в альфе) ?
7. Выдают не именную сразу, а именную можно заказать бесплатно?
Додано: Чет 29 жов, 2020 04:06
dim.ua
1. 500 грн брудними, 402,5 грн - чистими.
2. Візьміть
3. треба дуже наполегливо це робити, ліміт без страховки дають менш охоче. O.Card йде без страховки.
5. за реквізитами дійсно найнадійніше. Деякі тут граються зі штовханням р2р з інших банків - поки теж працює.
6. загалом так, але для карток оформлених з 25-го по 1-ше розрахунковим днем буде 1-е, тому краще відкрити до кінця тижня.
Пп. 1,2,5,6 актуальні і для O.Card.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:09
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:00
Vorlon
White - для офф-лайн расчетов лучше, а ОКард - для онлайн, верно?
При получении карты White в отделении сразу выдают не именную, но можно заказать именную бесплатно, верно?
Саппорт у них есть через чат? Адекватный?
По White все-таки, после получения карты, кроме страховки, ничего отключать не нужно (какие-то навязанные доп услуги платные)? СМС у них или Пуши - бесплатно?
|