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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1876187718781879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:24

Одна біда - те поле таке само глючне, як і решта бублик-банки. Минулого місяця після повного погашення почало відображати суму на наступний місяць. Зараз показує мені суму більшу, ніж була минулого тижня і ци при тому, що я загасив ще на третину. Тому те, що там бачите, краще самому з калькулятором перевірити або хоча б звірити з морозною лінією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:53

CARD BLANCHE WHITE

Пара вопросов:
1. Я верно понимаю, максимальный кешбек в мес. = 500 грн.?
2. Нужно сделать оплат на 3000 грн. в мес., чтобы не платить абонку (25) ?
3. От страховки можно отказаться при оформлении карты?
4. Никаких платных обязательных "доп.услуг" (по типу смс инфо и т.п.) нет?
5. Как пополнить ее без % за вход? По реквизитам с другого банка будет без комиссии?
6. День оформления карты будет считаться расчетным днем для погашения кредита (как в альфе) ?
7. Выдают не именную сразу, а именную можно заказать бесплатно?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 04:06

dim.ua
1. 500 грн брудними, 402,5 грн - чистими.
2. Візьміть O.Card - буде те саме, але без абонки/обов'язкового обороту.
3. треба дуже наполегливо це робити, ліміт без страховки дають менш охоче. O.Card йде без страховки.
5. за реквізитами дійсно найнадійніше. Деякі тут граються зі штовханням р2р з інших банків - поки теж працює.
6. загалом так, але для карток оформлених з 25-го по 1-ше розрахунковим днем буде 1-е, тому краще відкрити до кінця тижня.

Пп. 1,2,5,6 актуальні і для O.Card.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:09

  klug написав:Візьміть O.Card - буде те саме

Вы что-то путаете - коллега про White пишет, а не Online ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:00

Vorlon
White - для офф-лайн расчетов лучше, а ОКард - для онлайн, верно?

При получении карты White в отделении сразу выдают не именную, но можно заказать именную бесплатно, верно?
Саппорт у них есть через чат? Адекватный?

По White все-таки, после получения карты, кроме страховки, ничего отключать не нужно (какие-то навязанные доп услуги платные)? СМС у них или Пуши - бесплатно?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:25

  dim.ua написав:White - для офф-лайн расчетов лучше, а ОКард - для онлайн, верно?

Именно!

  dim.ua написав:При получении карты White в отделении сразу выдают не именную, но можно заказать именную бесплатно, верно?

Когда я получал её годы назад - было именно так.

  dim.ua написав:По White все-таки, после получения карты, кроме страховки, ничего отключать не нужно (какие-то навязанные доп услуги платные)? СМС у них или Пуши - бесплатно?

Страховку после получения карты уже поздно отключать, только до согласования лимита. СМС бесплатно, пушей не бывает здесь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:51

  Vorlon написав:
  dim.ua написав:White - для офф-лайн расчетов лучше, а ОКард - для онлайн, верно?

Именно!


Користуюсь вайтом практично від появи такого продукту, але зараз виникли сумніви у її доцільності для себе. Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн., що в принципі краще за 2% грязними на продукти вайтом і навіть краще за 3% пальне, враховуючи розстрочку, а сума чеку все більша. А ще нема мінімуму по обороту для кешбеку.
Скільки гасити для грейсу дивлюсь в чат-боті https://ideabank.ua/uk. Якби не підводило.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:00

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Скільки гасити для грейсу дивлюсь в чат-боті https://ideabank.ua/uk. Якби не підводило.

А где там у них чат-бот?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:07

Инет-банкинг удобный?
-
Если сравнивать ОКард и Онлайн = то ОКард лучше?
Если да, то чем? Я верно понял, что она "виртуальная"?
Думаю, может, оформить Вайт и ОКард.
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:09

  Ой+ написав:Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн.

Ну бесплатные рассрочки - это же временно. Вы же понимаете?

dim.ua
Отсутствием абонплаты и кэшбеком за магазины приложений Google, Apple. Реальнее некуда ;)
Vorlon
 
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