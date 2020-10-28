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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1877187818791880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:29

  dim.ua написав:Думаю, может, оформить Вайт и ОКард.


Я именно в такой связке и использую.
Вайт для оффлайн, ОКард для онлайн покупок.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:32

alex_2013
ОКард можно будет оформить позже, без посещения отделения, верно?
В моб или инет банкинге можно как-то отслеживать покупки по кешбеку? (показывает категории или МСС?)
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:34

  dim.ua написав:ОКард можно будет оформить позже, без посещения отделения, верно?

Вы определитесь, какая карта для вас важнее! Совсем не факт, что вторую дадут, тем более сразу.

  dim.ua написав:В моб или инет банкинге можно как-то отслеживать покупки по кешбеку? (показывает категории или МСС?)

Нет. Excel в помощь ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37

Vorlon
буду брать Вайт

кешбек начисляется с личных и кредитных средств?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:44

  dim.ua написав:Vorlon
буду брать Вайт

кешбек начисляется с личных и кредитных средств?

а шо там в Умовах кешбеку накалякано?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:09

  ingtrans написав:
  Ой+ написав:Скільки гасити для грейсу дивлюсь в чат-боті https://ideabank.ua/uk. Якби не підводило.

А где там у них чат-бот?


Зараз її не бачу :mrgreen:, хоча зранку був :
  Ой+ написав:
  Кащей написав:кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.


Я нормально гасився. Смс-ки ідуть по авторизації і тому може бути, що деколи декілька останніх днів місяця потрібно буде погасити не в наступному, а ще через місяць у відповідності до проводки. Є ще варіант - мін. платіж-20 - кешбек та інші поступлення.

Але коли є, то даєш номер телефону, тоді останні 4 цифри картки і отримуєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:55

  dim.ua написав:Vorlon
буду брать Вайт

кешбек начисляется с личных и кредитных средств?

В этой банке - только с кредитных.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:05

  ukrprom2014 написав:
  dim.ua написав:Vorlon
буду брать Вайт

кешбек начисляется с личных и кредитных средств?

В этой банке - только с кредитных.

ну моож таки заглянуть в доку? Достаточно ток с Додатком ознакомиться :wink:
см. viewtopic.php?p=5086666#p5086666
КБ на разных условиях есть как для кредитных так и для своих
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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