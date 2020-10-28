Идея Банк
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:29
dim.ua написав:
Думаю, может, оформить Вайт и ОКард.
Я именно в такой связке и использую.
Вайт для оффлайн, ОКард для онлайн покупок.
alex_2013
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:32
alex_2013 ОКард можно будет оформить позже, без посещения отделения, верно? В моб или инет банкинге можно как-то отслеживать покупки по кешбеку? (показывает категории или МСС?)
dim.ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:34
dim.ua написав:
ОКард можно будет оформить позже, без посещения отделения, верно?
Вы определитесь, какая карта для вас важнее! Совсем не факт, что вторую дадут, тем более сразу.
dim.ua написав:
В моб или инет банкинге можно как-то отслеживать покупки по кешбеку? (показывает категории или МСС?)
Нет. Excel в помощь
Vorlon
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37
Vorlon буду брать Вайт кешбек начисляется с личных и кредитных средств?
dim.ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 12:44
dim.ua написав: Vorlon
буду брать Вайт
кешбек начисляется с личных и кредитных средств?
а шо там в
Умовах кешбеку
накалякано?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:09
ingtrans написав:
А где там у них чат-бот?
Зараз її не бачу
, хоча зранку був :
Ой+ написав: Кащей написав:
кто-нибудь гасился по КБО согласно "Сумме грейс-периода", которую дает виджет "Служба пидтрымки" в правом нижнем углу на сайте Идеи? Ну никак у меня эта сумма не сходится с моими расчетами. Даже если пользоваться простейшей методикой - ориентироваться на доступный остаток на начало текущего расчетного периода, который можно посмотреть по истории СМС-ок.
Я нормально гасився. Смс-ки ідуть по авторизації і тому може бути, що деколи декілька останніх днів місяця потрібно буде погасити не в наступному, а ще через місяць у відповідності до проводки. Є ще варіант - мін. платіж-20 - кешбек та інші поступлення.
Але коли є, то даєш номер телефону, тоді останні 4 цифри картки і отримуєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:55
dim.ua написав: Vorlon
буду брать Вайт
кешбек начисляется с личных и кредитных средств?
В этой банке - только с кредитных.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:05
ukrprom2014 написав: dim.ua написав: Vorlon
буду брать Вайт
кешбек начисляется с личных и кредитных средств?
В этой банке - только с кредитных.
ну моож таки заглянуть в доку? Достаточно ток с Додатком ознакомиться
см.
viewtopic.php?p=5086666#p5086666
КБ на разных условиях есть как для кредитных так и для своих
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32756
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