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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:02
dim.ua написав:
Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))
А вы никада не были клиентом Идеи?
А то старичкам они не дают кредиток
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25
clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:28
Vorlon написав: Ой+ написав:
Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн.
Ну бесплатные рассрочки - это же временно. Вы же понимаете?
Все тимчасове в цьому суєтному світі. Але деколи акції продовжують. До речі кешбек ідеї на початках теж мав короткі заявлені терміни. Не закриваю, можу вивести в нуль і покласти на відпочинок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Чет 29 жов, 2020 13:42
bor
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