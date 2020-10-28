RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1878187918801881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:02

  dim.ua написав:Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))

А вы никада не были клиентом Идеи?
А то старичкам они не дают кредиток :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32757
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25

clientage
нет, никогда
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.10.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:28

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн.

Ну бесплатные рассрочки - это же временно. Вы же понимаете?


Все тимчасове в цьому суєтному світі. Але деколи акції продовжують. До речі кешбек ідеї на початках теж мав короткі заявлені терміни. Не закриваю, можу вивести в нуль і покласти на відпочинок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1878187918801881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, kostya77, Stringer, Vorlon, Кочевник і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9053, 9054, 9055
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90540 10672454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 15:49
Кочевник
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4387, 4388, 4389
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
43887 5318599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 13:56
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 736, 737, 738
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7378 1660505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 13:42
bor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90540)
29.10.2020 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.