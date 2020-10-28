RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1879188018811882>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:02

  dim.ua написав:Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))

А вы никада не были клиентом Идеи?
А то старичкам они не дают кредиток :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32767
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25

clientage
нет, никогда
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.10.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:28

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн.

Ну бесплатные рассрочки - это же временно. Вы же понимаете?


Все тимчасове в цьому суєтному світі. Але деколи акції продовжують. До речі кешбек ідеї на початках теж мав короткі заявлені терміни. Не закриваю, можу вивести в нуль і покласти на відпочинок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:08

Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:13

  klug написав:Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.

гасить одразу
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16

  klug написав:Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.

Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут :)
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы
Востаннє редагувалось clientage в Чет 29 жов, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32767
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:17

  dim.ua написав:Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))


Могут вообще не позвонить,отправил заявку на Вайт через сайт еще несколько дней назад, не ответа не привета...
Valeriy237
 
Повідомлень: 63
З нами з: 21.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:28

  clientage написав:Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут :)
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы

Так я ще ж навіть не за кишмиш, а за пільговий сварюся. Його, ніби, не УПЦ рахує. Передивився історію, там ніби навіть було по 2 дні майже між усіма операціями. Переживаю, аби ці му*** з пільгового не викинули.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:34

  klug написав:
  clientage написав:Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут :)
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы

Так я ще ж навіть не за кишмиш, а за пільговий сварюся. Його, ніби, не УПЦ рахує. Передивився історію, там ніби навіть було по 2 дні майже між усіма операціями. Переживаю, аби ці му*** з пільгового не викинули.

Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32767
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:40

  clientage написав:Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули

Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз :?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 18.08.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1879188018811882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, Ferlakur, ingtrans, Кочевник, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 657, 658, 659
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6583 1477143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 18:43
clientage
Альфа-Банк 1 ... 9053, 9054, 9055
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90547 10673281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 18:12
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 737, 738, 739
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7380 1660720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:24
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18812)
29.10.2020 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.