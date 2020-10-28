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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:02
dim.ua написав:
Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))
А вы никада не были клиентом Идеи?
А то старичкам они не дают кредиток
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25
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Додано: Чет 29 жов, 2020 15:28
Vorlon написав: Ой+ написав:
Маю еко-картку з 2% чистими екобонусами та розстрочками від 500 грн.
Ну бесплатные рассрочки - это же временно. Вы же понимаете?
Все тимчасове в цьому суєтному світі. Але деколи акції продовжують. До речі кешбек ідеї на початках теж мав короткі заявлені терміни. Не закриваю, можу вивести в нуль і покласти на відпочинок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:08
Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:13
klug написав:
Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.
гасить одразу
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:16
klug написав:
Панове, що за біда? Мені Ідея каже, що СЕП одразу не гасить заборгованість і в слід за вхідним СЕПом у той же день провести торгову операцію, то заборгованість і не погаситься і СЕПу потрібно дати вилежатися до 3-х днів, щоб погашення провелося по усіх системах. Власне, звучить як маячня, але усі ці боти/додатки показують, що суму ще потрібно довнести.
Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 29 жов, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:17
dim.ua написав:
Отправил заявку на Вайт через сайт. Где-то часа 2 назад.
Сколько примерно ждать ответ, и ждать ли вообще?))
Могут вообще не позвонить,отправил заявку на Вайт через сайт еще несколько дней назад, не ответа не привета...
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:28
clientage написав:
Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы
Так я ще ж навіть не за кишмиш, а за пільговий сварюся. Його, ніби, не УПЦ рахує. Передивився історію, там ніби навіть було по 2 дні майже між усіма операціями. Переживаю, аби ці му*** з пільгового не викинули.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:34
klug написав: clientage написав:
Да, у каличного пшека такое бывает -- вдруХх, пополняха (и СЭП и р2р) "подвисают" на полдня и покупка уходит типа за свои. Мона ругаться, вдрух повезет и перепроведут
Эт капец, я больше не знаю таких идей-отофф
У них процессинг от УПЦ, а там есть синхронизания счета и карты от 30 до 60 мин, еще и сбои бывают... ото и проблемы
Так я ще ж навіть не за кишмиш, а за пільговий сварюся. Його, ніби, не УПЦ рахує. Передивився історію, там ніби навіть було по 2 дні майже між усіма операціями. Переживаю, аби ці му*** з пільгового не викинули.
Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:40
clientage написав:
Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули
Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз
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