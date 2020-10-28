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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1879188018811882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 256
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:53

Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05

  klug написав:
  clientage написав:Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули

Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз :?

Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
Регламент нуна соблюдать :)
Пшек -- хлопак непростий й зовсім не шляхетний :evil:

  extreme_lviv_ua написав:Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.

брудними
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:12

  clientage написав:Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет

На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення?
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klug
 
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