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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:53
Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05
klug написав: clientage написав:
Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули
Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
Регламент нуна соблюдать
Пшек -- хлопак непростий й зовсім не шляхетний
extreme_lviv_ua написав:
Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
брудними
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:12
clientage написав:
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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