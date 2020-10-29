|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:53
Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05
klug написав: clientage написав:
Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули
Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
Регламент нуна соблюдать
Пшек -- хлопак непростий й зовсім не шляхетний
extreme_lviv_ua написав:
Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
брудними
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32770
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2610 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:12
clientage написав:
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення? Там дадуть нормальну виписку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4964
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:44
klug написав: clientage написав:
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення? Там дадуть нормальну виписку?
Правильно понимаете.
Только в отделение идти.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, WachtAmRhein
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|43900
|5319640
|
|
|90560
|10674339
|
Чет 29 жов, 2020 22:45
rollo
|
|17401
|2434079
|
|