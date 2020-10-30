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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1879188018811882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:53

Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05

  klug написав:
  clientage написав:Та кабуто по грейсу проблем не должно быть, пулюбэ завтра все загасят если вы правильную сумму закинули

Так я її не сьогодні закидував, а впродовж місяця частково гасив і потім витрачав, а тепер побачив, що до сплати у цьому місяці вони ще 2/3 заборгованості світять. Гарячка ледь шахраєм не називає і каже, що це я намагався банк обдурити, але вони хитріші і треба гаситись ще раз :?

Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
Регламент нуна соблюдать :)
Пшек -- хлопак непростий й зовсім не шляхетний :evil:

  extreme_lviv_ua написав:Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.

брудними
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:12

  clientage написав:Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет

На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення? Там дадуть нормальну виписку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:44

  klug написав:
  clientage написав:Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет

На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення? Там дадуть нормальну виписку?

Правильно понимаете.
Только в отделение идти.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:20

Оформил карту Card Blanche White.
Первые впечатления:
1. Карта без чипа :( , но ее можно добавить в смартфон
2. Карта не именная, а заказ именной - платный :( . Именную, со слов менеджера, бесплатно можно заказать при плановом перевыпуске текущей (в моем случае, года через 3)
3. Обслуживание (Киев, Княжий Затон) понравилось. Отдельный респект Татьяне :wink: Менеджер, после отправки моей заявки, предложила дождаться ответа ГО по кредитному лимиту, чтобы сразу выдать мне карту (без необходимости приезжать еще раз за картой). Взаимен угостили кофе :) С учетом что у них вчера жутко подвисал сервер, все процедуры заняли около 1.5 часа.
4. Было очень(!) много вопросов по анкете, на основе которых ГО дает "добро" на кредитный лимит. В анкету по кред.лимиту затребовали минимум 3 телефона близких и знакомых. Пока я ожидал, позвонили мне два раза с уточняющими вопросами, и всем указанным в списке! Это при лимите на карту 10К, открытом ФОПе, и официальной работе в довесок :)
5. В отделении - все в масках. При мне уборщица тщательно мыла полы) Выпить кофе любезно предложили на крыльце, при входе в отделение.
6. От страховки отказался, но уже при получении карты на руки, автоматически (я так понял) сформировался какой-то доп.договор на 300К кредита "что банк обязуется меня кредитовать на 300К на протяжении какого-то там времени". Суть не уловил, но сразу написал заявление на отказ и сам Договор не подписывал.
7. Все договора без мокрых печаток. Только факсимиле и подпись сотрудника.
8. Не получил внятного ответа по расчетной дате, если дата оформления 30.10.
9. Буквально в самом конце (после установки пина в кассе) позвонили с "отдела качества" задать пару вопросов по обслуживанию ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКОШЕННЫМ ГОЛОСОМ))) Мне было неудобно говорить так как я еще подписывал какие-то бумаги, а рабочее время банка подходило к концу. Попросил перезвонить. Перезванивают до сих пор))
10. Другая девушка, которая звонила с ГО, при оформлении карты мне и всем, кто указан был мною в анкете, напротив, была очень вежлива и тактична.
11. По заявке с САЙТА (которую подал за дня 3 до посещения отделения) так никто и не перезвонил. Прошло уже дней 5)
dim.ua
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:35

  dim.ua написав:ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКОШЕННЫМ ГОЛОСОМ

Это как?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:40

  Вкладчик1234 написав:
  dim.ua написав:ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКОШЕННЫМ ГОЛОСОМ

Это как?

SIP-телепон он и не такое может 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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