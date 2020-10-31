Додано: Суб 31 жов, 2020 15:20

при плановом перевыпуске текущей

Оформил картуПервые впечатления:1. Карта без чипа, но ее можно добавить в смартфон2. Карта не именная, а заказ именной - платный. Именную, со слов менеджера, бесплатно можно заказать(в моем случае, года через 3)3. Обслуживание (Киев, Княжий Затон). Отдельный респект ТатьянеМенеджер, после отправки моей заявки, предложила дождаться ответа ГО по кредитному лимиту, чтобы сразу выдать мне карту (без необходимости приезжать еще раз за картой). Взаимен угостили кофеС учетом что у них вчера жутко подвисал сервер, все процедуры заняли около 1.5 часа.4. Было очень(!) много вопросов по анкете, на основе которых ГО дает "добро" на кредитный лимит. В анкету по кред.лимиту затребовали минимумблизких и знакомых. Пока я ожидал, позвонили мне два раза с уточняющими вопросами, и всем указанным в списке! Это при лимите на карту 10К, открытом ФОПе, и официальной работе в довесок5. В отделении - все в масках. При мне уборщица тщательно мыла полы) Выпить кофе любезно предложили на крыльце, при входе в отделение.6. От страховки отказался, но уже при получении карты на руки, автоматически (я так понял) сформировался какой-то доп.договор на 300К кредита "что банк обязуется меня кредитовать на 300К на протяжении какого-то там времени". Суть не уловил, но сразу написал заявление на отказ и сам Договор не подписывал.7. Все договора без мокрых печаток. Только факсимиле и подпись сотрудника.8. Не получил внятного ответа по расчетной дате, если дата оформления 30.10.9. Буквально в самом конце (после установки пина в кассе) позвонили с "отдела качества" задать пару вопросов по обслуживанию ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКОШЕННЫМ ГОЛОСОМ))) Мне было неудобно говорить так как я еще подписывал какие-то бумаги, а рабочее время банка подходило к концу. Попросил перезвонить. Перезванивают до сих пор))10. Другая девушка, которая звонила с ГО, при оформлении карты мне и всем, кто указан был мною в анкете, напротив, была очень вежлива и тактична.11. По заявке с САЙТА (которую подал за дня 3 до посещения отделения) так никто и не перезвонил. Прошло уже дней 5)