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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:53
Народ, по Card Blanche White за кредитні 2–3% то чистими чи брудними? Дякую.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05
Ну по выписке видно (в старом ИБ), шо пошло в зачет задолженности, а шо нет
Регламент нуна соблюдать
Пшек -- хлопак непростий й зовсім не шляхетний
брудними
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:12
На скільки я розумію, то для клієнтів бублика старий ІБ недоступний - договорів з логіном не маю. Пертись завтра до відділення? Там дадуть нормальну виписку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:44
Правильно понимаете.
Только в отделение идти.
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:20
Оформил карту Card Blanche White.
Первые впечатления:
1. Карта без чипа , но ее можно добавить в смартфон
2. Карта не именная, а заказ именной - платный . Именную, со слов менеджера, бесплатно можно заказать при плановом перевыпуске текущей (в моем случае, года через 3)
3. Обслуживание (Киев, Княжий Затон) понравилось. Отдельный респект Татьяне Менеджер, после отправки моей заявки, предложила дождаться ответа ГО по кредитному лимиту, чтобы сразу выдать мне карту (без необходимости приезжать еще раз за картой). Взаимен угостили кофе С учетом что у них вчера жутко подвисал сервер, все процедуры заняли около 1.5 часа.
4. Было очень(!) много вопросов по анкете, на основе которых ГО дает "добро" на кредитный лимит. В анкету по кред.лимиту затребовали минимум 3 телефона близких и знакомых. Пока я ожидал, позвонили мне два раза с уточняющими вопросами, и всем указанным в списке! Это при лимите на карту 10К, открытом ФОПе, и официальной работе в довесок
5. В отделении - все в масках. При мне уборщица тщательно мыла полы) Выпить кофе любезно предложили на крыльце, при входе в отделение.
6. От страховки отказался, но уже при получении карты на руки, автоматически (я так понял) сформировался какой-то доп.договор на 300К кредита "что банк обязуется меня кредитовать на 300К на протяжении какого-то там времени". Суть не уловил, но сразу написал заявление на отказ и сам Договор не подписывал.
7. Все договора без мокрых печаток. Только факсимиле и подпись сотрудника.
8. Не получил внятного ответа по расчетной дате, если дата оформления 30.10.
9. Буквально в самом конце (после установки пина в кассе) позвонили с "отдела качества" задать пару вопросов по обслуживанию ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКОШЕННЫМ ГОЛОСОМ))) Мне было неудобно говорить так как я еще подписывал какие-то бумаги, а рабочее время банка подходило к концу. Попросил перезвонить. Перезванивают до сих пор))
10. Другая девушка, которая звонила с ГО, при оформлении карты мне и всем, кто указан был мною в анкете, напротив, была очень вежлива и тактична.
11. По заявке с САЙТА (которую подал за дня 3 до посещения отделения) так никто и не перезвонил. Прошло уже дней 5)
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:35
За Виталия Наливкина!
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:40
SIP-телепон он и не такое может
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:17
Re: Идея Банк
Можете замовити бесплатну іменну допку.
Мені теж 300 тис. кредитну лінію відкрили, то в кінці був розрахунок, що якщо взяти по максимуму і на 5 років, то потрібно вернути 1,5 млн. Не користувався.
Так Хелловін.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:49
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