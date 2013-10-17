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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:19
swan forever написав:
Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????
Интересуют категории кешбека на этот месяц или сумма кешбека, ничисенного за предыдущий месяц?
Если первое, то категории из месяца не месяца не меняются. Если второе, то нигде, 10 числа кешбэк сам упадет на карту.
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