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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1880188118821883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:19

Re: Идея Банк

  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Интересуют категории кешбека на этот месяц или сумма кешбека, ничисенного за предыдущий месяц?
Если первое, то категории из месяца не месяца не меняются. Если второе, то нигде, 10 числа кешбэк сам упадет на карту.
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