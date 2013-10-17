RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1880188118821883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:19

Re: Идея Банк

  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Интересуют категории кешбека на этот месяц или сумма кешбека, ничисенного за предыдущий месяц?
Если первое, то категории из месяца не месяца не меняются. Если второе, то нигде, 10 числа кешбэк сам упадет на карту.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:05

  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Відсоток Cash back/ Тип торговця/ МСС
2%/ Супермаркети/ 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
3%/ АЗС/ 5541, 5542, 5983
3%/ Кафе/бари/ресторани/ 5812, 5814, 5813
Все грязными!
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1880188118821883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Ferlakur, ingtrans, la9, ukrprom2014 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 83, 84, 85
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
840 118656
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 21:01
ukrprom2014
А-Банк 1 ... 1742, 1743, 1744
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17432 2438901
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 20:59
ukrprom2014
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4401, 4402, 4403
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44024 5330875
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 20:55
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26075)
01.11.2020 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.