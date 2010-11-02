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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1880188118821883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:13

Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:19

Re: Идея Банк

  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Интересуют категории кешбека на этот месяц или сумма кешбека, ничисенного за предыдущий месяц?
Если первое, то категории из месяца не месяца не меняются. Если второе, то нигде, 10 числа кешбэк сам упадет на карту.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:05

  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Відсоток Cash back/ Тип торговця/ МСС
2%/ Супермаркети/ 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
3%/ АЗС/ 5541, 5542, 5983
3%/ Кафе/бари/ресторани/ 5812, 5814, 5813
Все грязными!
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:50

  ukrprom2014 написав:
  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Відсоток Cash back/ Тип торговця/ МСС
2%/ Супермаркети/ 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
3%/ АЗС/ 5541, 5542, 5983
3%/ Кафе/бари/ресторани/ 5812, 5814, 5813
Все грязными!

Скромно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:59

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  swan forever написав:Не могу найти где смотреть кишмиш. Ни Инетбанкинге, ни в приложении.
Сколько и за шо...
Где можно увидеть????

Відсоток Cash back/ Тип торговця/ МСС
2%/ Супермаркети/ 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
3%/ АЗС/ 5541, 5542, 5983
3%/ Кафе/бари/ресторани/ 5812, 5814, 5813
Все грязными!

Скромно.

"Ваша Галя балувана!" Помню года три назад это было одно из лучших предложений на рынке - моя первая кредитка с кишмишем :roll: (ну если не считать кишмишем уни от #зеленелайно с ее Б+)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:05

  Flamingo написав:моя первая кредитка с кишмишем

Дельту пропустили? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:07

  Vorlon написав:Flamingo
Дельту пропустили? :o

Да - я тогда свинячил в другой "теме" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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