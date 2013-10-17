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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1882188318841885>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:31

Re: Идея Банк

Внезапно зашёл кешбэк за октябрь :shock:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:33

swan forever
Як не дивно, але прийшли кешбеки, щоб Вас не томити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:36

Re: Идея Банк

І вивели картку в плюс. Хм... Антисвинота.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:36

И как вывести свои с кредитки без комисс? :shock: :shock:
Час от часу не легче с этой фокусницей :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:39

  clientage написав:И как вывести свои с кредитки без комисс? :shock: :shock:
Час от часу не легче с этой фокусницей :lol:

Походу, только покупка, с уменьшенным кешбэком. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:41

  Фантом написав:
  clientage написав:И как вывести свои с кредитки без комисс? :shock: :shock:
Час от часу не легче с этой фокусницей :lol:

Походу, только покупка, с уменьшенным кешбэком. :(

Дасс, прийдется доставать логарифмич линейку -- бум вычленять КБ 2% - за свои :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:43

Re: Идея Банк

Странный кешбек, в выписке его нет
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:46

Re: Идея Банк

Якісь там дивні кошти на кешбеку КБО - не можу навіть попробувати поповнити іншу карту чи ВК навіть на 10 грн.. Зразу "недостатньо коштів"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:46

  ramzes4 написав:Внезапно зашёл кешбэк за октябрь :shock:


Мне также зашел кешбек за октябрь, благо до этого провелась операция за 30 число и карта ушла в минус. Идея в последнее время мутит воду - в прошлом месяце не насчитали кешбек по операции за 30 сентября, но вот теперь похоже включили его в октябрьский кешбек, 30 октября они умудрились провести проводку по операции за 29 число, причем провели после обеда когда я уже загасился, пришлось докидывать в срочном порядке.
Востаннє редагувалось antey718 в Пон 02 лис, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:52

по о карте нет кешбека :(
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