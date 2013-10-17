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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:31
Re: Идея Банк
Внезапно зашёл кешбэк за октябрь
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:33
swan forever
Як не дивно, але прийшли кешбеки, щоб Вас не томити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:36
Re: Идея Банк
І вивели картку в плюс. Хм... Антисвинота.
Підпис без реферальних посилань
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:36
И как вывести свои с кредитки без комисс?
Час от часу не легче с этой фокусницей
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:39
Походу, только покупка, с уменьшенным кешбэком.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:41
Дасс, прийдется доставать логарифмич линейку -- бум вычленять КБ 2% - за свои
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:43
Re: Идея Банк
Странный кешбек, в выписке его нет
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:46
Re: Идея Банк
Якісь там дивні кошти на кешбеку КБО - не можу навіть попробувати поповнити іншу карту чи ВК навіть на 10 грн.. Зразу "недостатньо коштів"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:46
Мне также зашел кешбек за октябрь, благо до этого провелась операция за 30 число и карта ушла в минус. Идея в последнее время мутит воду - в прошлом месяце не насчитали кешбек по операции за 30 сентября, но вот теперь похоже включили его в октябрьский кешбек, 30 октября они умудрились провести проводку по операции за 29 число, причем провели после обеда когда я уже загасился, пришлось докидывать в срочном порядке.
Востаннє редагувалось antey718 в Пон 02 лис, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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