+1, о.картка в прольоті...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:17
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:31
Та спокойно ждем 10.11.
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:34
Re: Идея Банк
Вже дає поповнити ВК з 1% комісом. Так що можна вивести і отримати не 2%, а 4% кешбеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:42
Re: Идея Банк
Ох уж эта Идея.
Друзья напомните, как начисляется кешбэк если часть покупки прошла за свои, а другая за кредитные. Будет 2% за свои и 5% за кредитные? Или 2% за всю покупку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:58
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
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