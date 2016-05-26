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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:17
J написав:
по о карте нет кешбека
+1, о.картка в прольоті...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:34
clientage написав:
Дасс, прийдется доставать логарифмич линейку -- бум вычленять КБ 2% - за свои
Вже дає поповнити ВК з 1% комісом. Так що можна вивести і отримати не 2%, а 4% кешбеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:42
Ох уж эта Идея.
Друзья напомните, как начисляется кешбэк если часть покупки прошла за свои, а другая за кредитные. Будет 2% за свои и 5% за кредитные? Или 2% за всю покупку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55
Stringer написав:
Странный кешбек, в выписке его нет
Уже есть. 02.11.2020 Зарахування винагороди кеш бек за жовтень 2020 р.
Но за 30 и 31 не начислили.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:58
Фантом написав:
Будет 2% за свои и 5% за кредитные?
Так
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15
есть аптеки в которых можно заплатить онлайн ?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22
https://apteka911.com.ua/
J написав:
есть аптеки в которых можно заплатить онлайн ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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