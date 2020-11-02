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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1882188318841885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:17

  J написав:по о карте нет кешбека :(

+1, о.картка в прольоті...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:31

  miltador написав:
  J написав:по о карте нет кешбека :(

+1, о.картка в прольоті...

Та спокойно ждем 10.11.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:34

Re: Идея Банк

  clientage написав:Дасс, прийдется доставать логарифмич линейку -- бум вычленять КБ 2% - за свои


Вже дає поповнити ВК з 1% комісом. Так що можна вивести і отримати не 2%, а 4% кешбеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:42

Re: Идея Банк

Ох уж эта Идея.
Друзья напомните, как начисляется кешбэк если часть покупки прошла за свои, а другая за кредитные. Будет 2% за свои и 5% за кредитные? Или 2% за всю покупку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55

  Stringer написав:Странный кешбек, в выписке его нет

Уже есть. 02.11.2020 Зарахування винагороди кеш бек за жовтень 2020 р.
Но за 30 и 31 не начислили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:58

Re: Идея Банк

  Фантом написав:Будет 2% за свои и 5% за кредитные?


Так
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15

есть аптеки в которых можно заплатить онлайн ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

  J написав:есть аптеки в которых можно заплатить онлайн ?

https://apteka911.com.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:31

  J написав:есть аптеки в которых можно заплатить онлайн ?

Сам не пробував, але моно черговий місяць пропонує 10% на https://liki24.com/uk/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:21

  Stringer написав:Странный кешбек, в выписке его нет

Уже есть
Левый КБ полдня проводился и синхронился с картой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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