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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 257
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
42
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:02

Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:20

  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Видихніть і ще 8 днів зачекайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:02

  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Обычно после 10го все накидывают.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:32

  klug написав:
  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Видихніть і ще 8 днів зачекайте.

пять минут назад говорил с отмороженной линией. Бабена сказала, шо ей уже капнуло и сказала проверить "сдвинут ли у вас флажок в приложении вправо". Я ей говорю, шо тот флажок вправо сдвинут ещё на первой карте. Бабена - если вы так утверждаете, то мы это проверим и наберём вас.
Из разговора сделал выводы -
1. Бабене уже дали порцию кишмиша, как и многим другим. Из чего вопрос - почему не дали остальным?
2. Клиенту изначально не верят, раз говорят "если вы утверждаете, мы проверим". Из чего вопрос - если клиент, априори, мошенник, то на кой пуй вы даёте ему карту и кредлимит по ней?
__________
В общем жду звонок от холодной линии.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:06

swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08

  Вкладчик1234 написав:swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит :)

та у Идеи второе имя -- Косяк :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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