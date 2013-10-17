Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:02
Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:20
Видихніть і ще 8 днів зачекайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:02
Обычно после 10го все накидывают.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:32
пять минут назад говорил с отмороженной линией. Бабена сказала, шо ей уже капнуло и сказала проверить "сдвинут ли у вас флажок в приложении вправо". Я ей говорю, шо тот флажок вправо сдвинут ещё на первой карте. Бабена - если вы так утверждаете, то мы это проверим и наберём вас.
Из разговора сделал выводы -
1. Бабене уже дали порцию кишмиша, как и многим другим. Из чего вопрос - почему не дали остальным?
2. Клиенту изначально не верят, раз говорят "если вы утверждаете, мы проверим". Из чего вопрос - если клиент, априори, мошенник, то на кой пуй вы даёте ему карту и кредлимит по ней?
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В общем жду звонок от холодной линии.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:06
swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08
та у Идеи второе имя -- Косяк
... делайте хоть что-нибудь!
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