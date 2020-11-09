Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:02
Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:20
Видихніть і ще 8 днів зачекайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:02
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:32
пять минут назад говорил с отмороженной линией. Бабена сказала, шо ей уже капнуло и сказала проверить "сдвинут ли у вас флажок в приложении вправо". Я ей говорю, шо тот флажок вправо сдвинут ещё на первой карте. Бабена - если вы так утверждаете, то мы это проверим и наберём вас.
Из разговора сделал выводы -
1. Бабене уже дали порцию кишмиша, как и многим другим. Из чего вопрос - почему не дали остальным?
2. Клиенту изначально не верят, раз говорят "если вы утверждаете, мы проверим". Из чего вопрос - если клиент, априори, мошенник, то на кой пуй вы даёте ему карту и кредлимит по ней?
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В общем жду звонок от холодной линии.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:06
swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08
та у Идеи второе имя -- Косяк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:36
Один из худших банков - обходите его стороной
Полное разочарование в этом банке и самые наихудшие ему рекомендации. Никакой лояльности к клиентам, даже старым, заинтересованности в их сохранении, отсутствие здравого смысла, можно даже сказать, что и клевета по отношению к клиентам.
Являлся клиентом банка уже много лет, до этого размещал в нем только депозиты, всегда на максимальную "защищенную" сумму. Последний депозит у них (закончился на днях) лежал 6 месяцев на сумму в 200 000 грн. Увидел рекламу "инновационного" О-банка, кредитной карты и решил наконец расширить для себя линейку его продуктов. В автоматическом режиме через приложение (глючное очень, надо отметить) запрос на кредитную карту отклонили. Никаких документов, подтверждающих мою финансовую состоятельность, приложение не запрашивает, как это делает, например, тот же Монобанк. Просто рулетка. В онлайн режиме мне сообщили, что отказали по причинам, которые банк не обязан разглашать. Зашел, на всякий случай, на сайт кредитных историй, посмотрел по себе – все чисто. Хотя итак знал, что я никогда нигде кредиты не брал в принципе, только кредитными картами пользуюсь нескольких других банков, везде с большими суммами кредитных лимитов и никогда ни единой задолженности у меня по ним не было. Ну ок, думаю, попробую позже еще, всякое бывает. Через месяц, когда депозит уже заканчивался, лично пришел в отделение и подал новую заявку на кредитную карту, естественно указав, что согласен даже на минимальный кредитный лимит для начала. Никаких подтверждающих мою «кредитоспособность» документов (автомобиль, недвижимость, штампы в загранпаспорте и т.д.) опять-таки банк не запросил. Что, наверное, даже логично на первый взгляд – я отдаю банку свои 200 000 грн. на 6 месяцев, этого более чем достаточно, с точки зрения здравого смысла, чтобы банк мне выделил право пользоваться "своими" (или фактически даже моими, лежащими у него) хотя бы 5000-10000 грн. в своем продукте, который он к тому же везде рекламирует.
Обещали сообщить ответ в понедельник, но никто так и не позвонил. Звоню на следующий день им уже сам, говорят – мы вам не можем дать кредитку, даже с минимальным лимитом, так как у вас плохая кредитная история... В чем именно плохая, где я брал кредиты, покажите, где про это указано – мы не обязаны вам ничего объяснять) Это я расценил просто как обман или даже клевету, потому что это не соответствует действительности. С какой сакральной целью это делается - непонятно... Сообщаю менеджеру, что в таком случае заберу из банка свой депозит – равнодушно отвечают "забирайте, ваше право".
На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:53
Тут багатьом по О.Картці зі старту відмовляють в кредитному ліміті, дають 0. Потім через кілька місяців самі, по ініціативі банку, наливають. Ви рано здались, можете взяти з 0 лімітом і потримати карту на полиці кілька місяців.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:08
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:09
Ну якщо так - тоді да, епік фейспалм і ганьба банці
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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