RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1884188518861887>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 258
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
61
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
43
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
39
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:02

Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 929
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:20

  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Видихніть і ще 8 днів зачекайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:02

  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Обычно после 10го все накидывают.
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2062
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:32

  klug написав:
  swan forever написав:Нигде не вижу никакого кешбека.
Наверное открывать выписку и разговаривать с поддержкой нада.
Редкий мутняк в этой лавке.

Видихніть і ще 8 днів зачекайте.

пять минут назад говорил с отмороженной линией. Бабена сказала, шо ей уже капнуло и сказала проверить "сдвинут ли у вас флажок в приложении вправо". Я ей говорю, шо тот флажок вправо сдвинут ещё на первой карте. Бабена - если вы так утверждаете, то мы это проверим и наберём вас.
Из разговора сделал выводы -
1. Бабене уже дали порцию кишмиша, как и многим другим. Из чего вопрос - почему не дали остальным?
2. Клиенту изначально не верят, раз говорят "если вы утверждаете, мы проверим". Из чего вопрос - если клиент, априори, мошенник, то на кой пуй вы даёте ему карту и кредлимит по ней?
__________
В общем жду звонок от холодной линии.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 929
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:06

swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3470 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08

  Вкладчик1234 написав:swan forever,
1. не дали Окарте.
2. С точки "зрения рядовых курей" "банк не может ошибаться" поэтому если что-то пошло не так - "клиент всегда не прав", и 100500 причин почему это могло случиться. И пока они все возможные причины со стороны клиента не переберут - они отказываются верить, что иногда и банк косячит :)

та у Идеи второе имя -- Косяк :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32882
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2615 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:36

Один из худших банков - обходите его стороной

Полное разочарование в этом банке и самые наихудшие ему рекомендации. Никакой лояльности к клиентам, даже старым, заинтересованности в их сохранении, отсутствие здравого смысла, можно даже сказать, что и клевета по отношению к клиентам.

Являлся клиентом банка уже много лет, до этого размещал в нем только депозиты, всегда на максимальную "защищенную" сумму. Последний депозит у них (закончился на днях) лежал 6 месяцев на сумму в 200 000 грн. Увидел рекламу "инновационного" О-банка, кредитной карты и решил наконец расширить для себя линейку его продуктов. В автоматическом режиме через приложение (глючное очень, надо отметить) запрос на кредитную карту отклонили. Никаких документов, подтверждающих мою финансовую состоятельность, приложение не запрашивает, как это делает, например, тот же Монобанк. Просто рулетка. В онлайн режиме мне сообщили, что отказали по причинам, которые банк не обязан разглашать. Зашел, на всякий случай, на сайт кредитных историй, посмотрел по себе – все чисто. Хотя итак знал, что я никогда нигде кредиты не брал в принципе, только кредитными картами пользуюсь нескольких других банков, везде с большими суммами кредитных лимитов и никогда ни единой задолженности у меня по ним не было. Ну ок, думаю, попробую позже еще, всякое бывает. Через месяц, когда депозит уже заканчивался, лично пришел в отделение и подал новую заявку на кредитную карту, естественно указав, что согласен даже на минимальный кредитный лимит для начала. Никаких подтверждающих мою «кредитоспособность» документов (автомобиль, недвижимость, штампы в загранпаспорте и т.д.) опять-таки банк не запросил. Что, наверное, даже логично на первый взгляд – я отдаю банку свои 200 000 грн. на 6 месяцев, этого более чем достаточно, с точки зрения здравого смысла, чтобы банк мне выделил право пользоваться "своими" (или фактически даже моими, лежащими у него) хотя бы 5000-10000 грн. в своем продукте, который он к тому же везде рекламирует.

Обещали сообщить ответ в понедельник, но никто так и не позвонил. Звоню на следующий день им уже сам, говорят – мы вам не можем дать кредитку, даже с минимальным лимитом, так как у вас плохая кредитная история... В чем именно плохая, где я брал кредиты, покажите, где про это указано – мы не обязаны вам ничего объяснять) Это я расценил просто как обман или даже клевету, потому что это не соответствует действительности. С какой сакральной целью это делается - непонятно... Сообщаю менеджеру, что в таком случае заберу из банка свой депозит – равнодушно отвечают "забирайте, ваше право".

На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.
ballforfootball
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:53

  ballforfootball написав:На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.

Тут багатьом по О.Картці зі старту відмовляють в кредитному ліміті, дають 0. Потім через кілька місяців самі, по ініціативі банку, наливають. Ви рано здались, можете взяти з 0 лімітом і потримати карту на полиці кілька місяців.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 08.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:08

  miltador написав:
  ballforfootball написав:На выходе : я принципиально забираю из банка свои 200К, больше не буду никогда пользоваться никакими его услугами, не говоря уже о том, чтобы кому-то рекомендовать его, и пишу этот отзыв. Выводы для себя делайте сами. А "банку" этому большой привет, так и работайте дальше. Жаль, что такие банки существуют на рынке, конкуренция всегда только к лучшему, а эти ее не выдерживают ни в чем. Даже в элементарном - отношению к клиентам. Поскорее уходите с рынка, вам тут не место.

Тут багатьом по О.Картці зі старту відмовляють в кредитному ліміті, дають 0. Потім через кілька місяців самі, по ініціативі банку, наливають. Ви рано здались, можете взяти з 0 лімітом і потримати карту на полиці кілька місяців.

тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:
J
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:09

  J написав:тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита :roll:

:shock:
Ну якщо так - тоді да, епік фейспалм і ганьба банці :!:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 08.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1884188518861887>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, KVV, vasyatko і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7412 1666170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 14:07
Andrew75
А-Банк 1 ... 1747, 1748, 1749
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17486 2451116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 13:27
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4421, 4422, 4423
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44227 5358924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:49
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18863)
10.11.2020 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron