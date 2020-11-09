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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:12
J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:13
vitaliy_berdinskikh написав: J написав:
тут приложение отказало в выдаче О карты без лимита
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается, это правило работает прямо со старта. Скоро будет как раз год как название нового "банка" всплыло на этом форуме.
єто правило отменили в конце лета
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:14
vitaliy_berdinskikh написав:
Так действующим клиентам Идея-банка О-карта не открывается
Открывается примерно с сентября.
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Вів 10 лис, 2020 10:49
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